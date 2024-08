ADN diz que recusa de Albuquerque coloca "vidas humanas e animais em risco"

O coordenador regional do Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional criticou hoje a "arrogância, prepotência e falta de humildade habitual do Governo Regional da Madeira". Em causa está o facto de Miguel Albuquerque ter recusado a ajuda oferecida pela Republica no combate ao fogo "que devasta o nosso património natural há pelo menos três dias, colocando vidas humanas e animais em risco e habitações", expõe Miguel Castro.

PPM critica recusa de ajuda de meios nacionais por Miguel Albuquerque O PPM Madeira manifestou, hoje, a sua preocupação com o rápido avanço das chamas na costa Oeste da Madeira pelo quarto dia consecutivo, criticando a recusa de ajuda de meios nacionais por parte do presidente do Governo Regional.

O ADN, que advoga para si a defesa do Curral das Freira (posicionando-se contra a construção do teleférico naquela freguesia do conselho de Câmara de Lobos), diz assistir "com muita preocupação e desolação à destruição do património natural daquela freguesia através dum incêndio que lavra as nossas florestas há dias".

Miguel Pita é da opinião "que havia tempo para solicitar ajuda no combate a este incêndio que ainda ontem passou por perto do Curral das Freiras", mas que "nem assim 'o quero, posso e mando' do Executivo Regional foi capaz de prevenir o que hoje tornou-se numa infeliz realidade".

Mais de 50 pessoas evacuadas de casas no Curral das Freiras Mais de 50 pessoas foram esta noite evacuadas das suas casas no Curral das Freiras devido ao grande incêndio que tem agora duas frentes activas nesta freguesia, nos sítios da Terra Chã e Seara Velha.

Citado em comunicado de imprensa o coordenador regional do ADN recorda ainda que o partido tem defendido nas últimas campanhas eleitorais que o regresso do gado às serras, como forma de "originar faixas corta-fogo mais naturais e eficazes", assim como "a necessidade de mais efectivos na polícia florestal, na vigilância e prevenção de incêndios".

O ADN aproveita a oportunidade para questionar o sr. secretário da Saúde e Protecção Civil sobre quem são afinal os tais 'anormais, incompetentes e canalhas que não têm lugar na nesta terra' e se o seu número de telemóvel pessoal está acessível às pessoas que correm o risco de perder as suas casas?

O partido questiona ainda "se uma vez mais não haverá consequências politicas perante o que se passa na RAM e se os madeirenses se sentem realmente bem representados por este Executivo Regional?"

Neste momento, o incêndio que deflagrou na quarta-feira na Ribeira Brava e propagou-se no dia seguinte ao município contíguo de Câmara de Lobos, tem duas frentes activas nos sítios da Terra Chã e Seara Velha, no Curral das Freiras. Continua também activo na Serra de Água, numa zona de difícil acesso, onde é possível avistar as labaredas.