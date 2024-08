MPT diz que há falhas na gestão ambiental da floresta

A propósito dos incêndios que assolam a Madeira desde quarta-feira, o MPT emitiu uma nota de imprensa a referir que estas situações "expuseram de forma brutal as fragilidades na gestão ambiental da região e a insuficiência de uma política efectiva de prevenção". Para o Partido da Terra, "é lamentável e inaceitável que, após tantos alertas e promessas, se continue a ver o nosso território devastado por chamas que poderiam, em grande parte, ter sido evitadas com uma abordagem mais séria e preventiva", critica.

Na nota da comissão política regional do MPT, frisam que "as autoridades regionais, lideradas por Miguel Albuquerque, têm proclamado investimentos avultados em equipamentos e formação da Protecção Civil. No entanto, no terreno, a resposta continua aquém do necessário", reforçando que "a Protecção Civil e as corporações de bombeiros, apesar dos recursos adicionais, continuam a lutar contra incêndios em condições extremamente adversas, expondo uma realidade que vai para além dos números apresentados nas conferências de imprensa. A Madeira necessita de uma política integrada de ordenamento do território, com uma aposta real na conservação dos ecossistemas e no apoio às populações rurais, que são fundamentais na prevenção de incêndios", propõe.

Recordando "a recusa inicial em aceitar o apoio da República, numa clara demonstração de arrogância política", que "coloca em risco vidas humanas e ecossistemas de valor incalculável", o MPT diz que "esta decisão, puramente ideológica, desconsidera o interesse superior das comunidades e do ambiente. A natureza não conhece fronteiras políticas, e é essencial que todas as forças e recursos disponíveis sejam mobilizados em nome do bem comum", adverte.

Para além disso, "as suspeitas de ações criminosas associadas a estes incêndios levantam sérias preocupações", apontam. "A punição dos culpados é necessária, mas não suficiente. Estes atos não ocorrem num vazio; são facilitados por décadas de abandono e degradação ambiental. A ausência de uma política de gestão florestal sustentável, combinada com a falta de educação ambiental, cria o cenário perfeito para a repetição destas tragédias", criticam.

Para o Partido da Terra exige-se "uma reavaliação das políticas regionais". E propõem: "A Madeira precisa urgentemente de uma estratégia robusta de prevenção e resposta aos incêndios, que envolva todos os actores sociais e promova uma convivência harmoniosa entre o desenvolvimento humano e a preservação da natureza. É hora de colocar a conservação do nosso património natural no centro das decisões políticas, com uma visão de futuro que ultrapasse as dinâmicas eleitoralistas e que garanta um ambiente seguro e saudável para as próximas gerações."