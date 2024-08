Conferência sobre aplicações e jogos para a saúde traz especialistas ao Funchal

A partir de hoje e durante três dias, dezenas de especialistas de 25 países reúnem-se no Funchal para abordarem e debaterem as últimas novidades no âmbito das aplicações e jogos para a saúde.

A ‘12th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH 2024)’, um dos mais relevantes fóruns académicos dedicados a esta temática, acontece na Universidade da Madeira, no edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

Neste encontro, que junta investigadores, profissionais e académicos, as reflexões e os projectos apresentados versam sobre simulação e ambientes virtuais, treino do paciente através de jogos, interfaces naturais e tecnologias assistivas, bem como diagnóstico e inteligência artificial.

O evento conta com três conferências plenárias, a saber ‘Virtual Social Interaction: Applications for Health’ (hoje, às 9h45), por Sylvia Xueni Pan, do Department of Computing, University of London; ‘Customized interactive technologies for health and wellbeing’ (8 de Agosto, às 10h40), por Mónica S. Cameirão, do Departamento de Engenharia Informática e Design de Media Interativos da Universidade da Madeira; e ‘AI/Blockchain/XR - The Merging of Emerging Technologies in Healthcare’ (9 de Agosto, às 11 horas), por Marko Suvajdzic, Associate director of Digital Worlds Institute and the director of Blockchain Research Lab, University of Florida.

Mas as propostas não se ficam por aqui, já que terão lugar, entre hoje e sexta-feira, mais de 50 comunicações orais, distribuídas por onze sessões, e cerca de 20 posters.

Os trabalhos distribuem-se entre o dia 7 e 9 de Agosto, com a primeira sessão do dia a ter lugar às 9 horas da manhã, prolongando-se pela tarde fora.

Esta conferência, que tem a chancela da IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, organismo que nasceu nos Estados Unidos da América, conta, localmente, com o apoio da Secção Portuguesa da IEEE, da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, do LifeTech Madeira - The Quality of Life Technologies Centre of Madeira, do polo de investigação da NOVA LINCS Laboratory for Computer Science and Informatics, e da Universidade da Madeira.

Mas há outras iniciativas a ter em conta na agenda desta quarta-feira, dia 7 de Agosto.

Agenda

18h00 – cerimónia comemorativa do 28.º aniversário da Cidade do Porto Santo, uma iniciativa que contará com a presença do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.

20h00 - ‘Sunset Literário’, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos.

Efemérides

1916 - Grande Guerra 1914-1918. O Parlamento aprova a participação portuguesa no conflito.

1955 - Começam as obras para a construção da primeira linha do Metropolitano de Lisboa.

1959 - A cápsula americana Explorer 6 tira a primeira fotografia da Terra vista do Espaço.

Foto DR/Arquivo

1975 - É divulgado o 'Documento Melo Antunes', ou 'Documento dos Nove', da fação moderada do Movimento das Forças Armadas, elaborado por nove militares -- Vasco Lourenço, Vitor Crespo, Melo Antunes, Franco Charais, Pezarat Correia, Vitor Alves, Sousa e Castro, Canto e Castro, e Costa Neves.

1981 - É divulgado o Plano Fahd que define, em oito pontos, a estratégia de paz para o Médio Oriente.

1991 - O Iraque produziu bacterias mortais utilizáveis no fabrico de armas biológicas, afirma o chefe da comissão de peritos da ONU nesta matéria em missão no Iraque David Kelly, no fim de uma inspecção de cinco dias ao centro de pesquisa de Salman Pack, 35 quilómetros a sul de Bagdad, Iraque.

2002 - O atleta Francis Obikwelu conquista a medalha de prata nos 100m dos Campeonatos Europeus de Atletismo de Munique, Alemanha.

2006 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a Lei da Paridade.

2008 - Os Police despedem-se dos palcos em Madison Square Garden, em Nova Iorque, Estados Unidos, 30 anos depois da edição do primeiro disco da banda britânica.

2014 - A ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, confirma que foi aceite a proposta da banca e que o dinheiro da 'troika' que vai entrar no Fundo de Resolução para capitalizar o Novo Banco será reduzido para 3,9 mil milhões de euros.

2017 - Dá entrada no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida o primeiro pedido, em Portugal, para avançar com um contrato de gestação de substituição, mais conhecida como "barriga de aluguer".

Foto Shutterstock

2018 - Inês Henriques sagra-se campeã europeia nos 50 quilómetros de marcha, em Berlim, Alemanha, juntando o título ao de primeira mulher campeã do mundo nesta distância, conquistado em 2017.

2020 - Rui Pinto, criador do site Football Leaks, que estava em prisão domiciliária, é posto em liberdade, com a obrigação de apresentações semanais à Polícia Judiciária.

2022 - Os canoístas Fernando Pimenta e Teresa Portela conquistam a medalha de prata em K2 500 metros misto dos mundiais em Halifax, Canadá, ao terminarem a prova no segundo lugar.

Foto Arquivo/DR

