"Desculpas" apresentadas pelo comandante da Protecção Civil "não são admissíveis", diz o RIR

A coordenadora regional do Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR), Liana Reis, foi outra das vozes críticas da decisão de Miguel Albuquerque perante a ajuda oferecida pela República para combate ao incêndio, que deflagra há quatro dias na zona Oeste da Madeira.

"Infelizmente já nenhuma atitude vinda deste desgoverno de Miguel Albuquerque nos espanta. Este seu altruísmo em recusar ajuda do Governo central poderá causar danos irreversíveis na nossa ilha", alertou a dirigente do RIR em nota remetida este sábado às redacções.

Liana Reis argumenta que, "com uma equipa mínima de operacionais no terreno e com as condições climatéricas já era de prever este desfecho na freguesia do Curral das Freiras", onde esta madrugada o alastrar das chamas obrigou a evacuar mais de 50 pessoas.

Liana Reis considera, por isso, que "desculpas como as que ontem foram apresentadas pelo comandante operacional da Protecção Civil na estação televisiva regional não são admissíveis", classificando-as de "um discurso pré-elaborado e não de um plano de acção como o que se necessita em situações como as que se vivem na nossa Região".

A coordenadora do RIR vai mais longe e ressalta que "não deixa de ser caricato o percurso deste incêndio que passou pela Boca da Corrida e desceu a encosta do Curral das Freiras". "Esperemos que seja apenas uma mera coincidência em relação ao tão criticado projetco do teleférico", atira.

O não aparecimento público, quer do presidente do Governo Regional, quer do secretário regional da Protecção Civil foram tamb´+em alvo de crítica pelo RIR, que considera que tal "só demonstra a real preocupação do Governo Regional em relação aos madeirenses".

O partido manifestou ainda, em comunicado de imprensa, a sua "mais sincera solidariedade para com a população afectada por estes incêndios", bem como "um agradecimento a todos os profissionais que estão no terreno".

Neste momento, o incêndio que deflagrou na quarta-feira na Ribeira Brava tem várias frentes activas.