IL diz que recusa de apoio da República só deverá ser analisada após extinção dos incêndios

As conclusões sobre as opções estratégicas tomadas, nomeadamente a recusa do apoio oferecido pelo Governo da República, e sobre a eficácia da liderança à distância dos trabalhos de combate às chamas, deverão ser analisadas e discutidas após a extinção dos incêndios em curso, o que desejamos que aconteça o mais rapidamente possível.

Foi esta a posição manifestada, hoje, pela Iniciativa Liberal (IL), através de um comunicado assinado por Gonçalo Maia Camelo.

"Até lá Iniciativa Liberal Madeira não contribuirá, através de posições oportunistas, para retirar o foco do essencial: evitar uma tragédia humana e ambiental, com a utilização de todos os meios que possam e devam ser utilizados para o efeito", acrescentou o liberal.

A IL Madeira manifestou ainda a sua "total solidariedade com as populações afectadas pelos incêndios em curso na Região, bem como com todos os operacionais que os combatem, num quadro de elevada dificuldade".

O incêndio, que deflagrou na passada quarta-feira na Ribeira Brava e propagou-se no dia seguinte ao município contíguo de Câmara de Lobos, está a ser combatido no terreno por mais de 50 operacionais de várias corporações da Região, em várias frentes.

