O Presidente do Governo Regional da Madeira recebeu à chegada ao Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo o contingente destacado do Continente para vir ajudar no combate aos incêndios.

Miguel Albuquerque fez questão de estar na placa onde o Embraer KC-390 da Força Aérea Portuguesa estacionou após aterrar já bem depois da 1h00.

Um total de 76 elementos de várias forças de protecção civil estarão nas próximas horas no combate aos fogos.