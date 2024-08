Governo Regional apoia 600 escuteiros na 34.ª edição da ‘Floresta Mágica’

A 34.ª edição do Acampamento Regional (ACAREG), sob o tema 'Floresta Mágica, realiza-se, entre os dias 12 e 18 de Agosto, no Montado do Pereiro, com a participação de 600 escuteiros, inseridos em 16 agrupamentos de escuteiros.

Foi com música, teatro, animação e muito companheirismo que se realizou a abertura oficial deste evento de referência, promovido pelo Corpo Nacional de Escutas, que marca já uma tradição de várias décadas.

A secretária regional com a tutela da Juventude, Ana Sousa, em representação do presidente do Governo Regional, esteve presente, na abertura oficial tendo, na ocasião, realçado "a justiça deste apoio, mais que merecido, principalmente, pela transmissão de valores e pela adoção de práticas corretas que impulsionam os jovens a contribuir para que possam continuar a ser "os artesãos do futuro", tal como refere o Papa Francisco".

Por outro lado, Telma Spínola, directora regional do Corpo Nacional de Escutas e anfitriã do evento, agradeceu o apoio prestado pelas várias entidades, "em particular ao Governo Regional pela disponibilidade, apoio e carinho com que abraçou este projecto desde o início e sem o qual não seria possível realizar este evento com uma moldura humana tão significativa".