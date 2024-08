Governo reforçou apoios para agricultores aumentarem rendimento

Os apoios aos agricultores aprovados pelo Governo no último conselho de ministro vêm reforçar o financiamento ao setor e aumentar o rendimento por hectare, disse hoje o ministro da Agricultura.

"Quisemos mesmo reforçar o rendimento e, por isso, pela primeira vez, o Orçamento de Estado vai contribuir anualmente com 60 milhões por ano até 2029", disse José Manuel Fernandes, à margem da inauguração do Festival do Vinho e da Pera Rocha do Bombarral, no distrito de Leiria.

O reforço do financiamento no âmbito dos apoios concedidos pelo Plano Estratégico da Política Agrícola Comum vai permitir os agricultores aumentarem a sua rentabilidade.

"Estava previsto um rendimento médio de 80 euros por hectare, que passará para 126 euros, um aumento de cerca de 50%", especificou o titular da pasta.

Os apoios concedidos vão ter efeitos quando abrirem os novos avisos de candidatura em 2025.

O Ministério da Agricultura pretende também flexibilizar os apoios e simplificar os processos de candidatura para chegarem a mais agricultores.

O ministro anunciou ainda um apoio de 50 mil euros, que pode chegar aos 55 mil euros em "zonas vulneráveis", para um jovem se iniciar na agricultura e "promover a renovação geracional", cuja média de idade em Portugal (64) é superior à da União Europeia (58).

"Temos um outro objetivo que é diminuir o défice agroalimentar, que, em dez anos, triplicou, passando de 1.100 milhões de euros para mais de 3.300 milhões, e contribuir para a autonomia estratégica da União Europeia", acrescentou.