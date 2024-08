Pedro Pelágio vai reforçar o Desportivo de Chaves

O jogador madeirense, Pedro Pelágio, prepara-se para ser a mais recente aquisição do GD Chaves, que milita na II Liga, e que será o adversário do Marítimo na próxima partida nos Estádio dos Barreiros.

Depois de duas temporadas fora de Portugal, com passagens pelo Pafos FC e Dubai United, o médio, de 24 anos, natural do Funchal, prepara-se para regressar às competições nacionais, onde se estreou ao serviço do Marítimo, em 2018/19.

Apesar de ainda não ser oficial, os jornais desportivos nacionais indicam que o jogador chega a título de empréstimo, até ao final da temporada, com o emblema transmontano a ficar com opção de compra do passe do jogador.

Nas suas redes sociais, o jogador que nesta presente época já alinhou em seis partidas oficiais pelo Pafos FC, já comunicou a sua saída da formação cipriota, deixando uma mensagem de agradecimento ao clube e aos seus adeptos.

"Ficarei grato por tudo o que fizemos e por todos os momentos que desfrutamos juntos. Muito obrigado a todos os meus parceiros durante estes anos juntos, foram fantásticos comigo e nunca vos esquecerei. Só quero desejar tudo de bom para esta época e espero que sejam bem sucedidos. Aos fãs, muito obrigado pelo amor que me deram durante todos estes anos, nunca vos esquecerei! Pafos para sempre no meu coração! Obrigado!", pode ler-se na publicação.