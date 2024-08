Fogo aproxima-se de casas no Jardim da Serra

Um total de 56 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e Bombeiros Municipais de Machico encontram-se no terreno a combater o grande incêndio que continua a lavrar na Ribeira Brava e no concelho de Câmara de Lobos, tendo alcançado esta madrugada a freguesia do Curral das Freiras.

No local estão também elementos do Comando Regional de Operações de Socorro (CROA) e a Unidade Móvel de Telecomunicações e Emergência do SRPC.

O helicóptero também já começou a efectuar descargas de água, uma vez que o incêndio está em zonas de difícil acesso.

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil, o incêndio continua activo na frente da Encumeada, embora fora de zonas habitacionais, onde uma Equipa de Combate a Incêndios Rurais (ECIR), afecta aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, mantém vigilância activa.

No concelho de Câmara de Lobos mantem-se um incêndio ramificado entre as localidades do Jardim da Serra e Curral das Freiras, sendo que no Jardim da Serra as chamas aproximam-se de zona habitacional, apesar de ainda não haver residências em perigo.

No Curral das Freiras, o incêndio já se espalhou por toda a encosta, colocando em risco as áreas de Seara Velha e Terra Chã de Cima, tendo, tal como o DIÁRIO já noticiou, o evoluir do incêndio nesta freguesia originado a evacuação de residentes das suas habitações por segurança e precaução, desencadeada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos.

“O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira reitera que o combate ao incêndio tem sido especialmente difícil devido à progressão do fogo em áreas de difícil acesso terrestre. Apesar das condições adversas, como altas temperaturas, baixa humidade, ventos fortes e orografia complexa, as equipas encontram-se no teatro de operações a desenvolver todos os esforços para controlar as chamas e salvaguardar as residências”, refere.