Incêndio ameaça palheiros no vale da Serra de Água

As chamas não dão tréguas na Serra de Água e o fogo continua a descer no vale da Ameixeira, em direcção à boca do túnel da Encumeada.

Neste momento, o incêndio está cada vez mais próximo de palheiros e de algumas casas de campo e pode ainda vir a ameaçar a remodelada Central da Serra de Água.

Vários bombeiros encontram-se no local, mas as chamas estão numa zona de difícil acesso.

O helicóptero foi destacado para outra zona.