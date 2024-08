PPM critica recusa de ajuda de meios nacionais por Miguel Albuquerque

O PPM Madeira manifestou, hoje, a sua preocupação com o rápido avanço das chamas na costa Oeste da Madeira pelo quarto dia consecutivo, criticando a recusa de ajuda de meios nacionais por parte do presidente do Governo Regional.

"Sabemos que a orografia da Madeira não permite o combate as chamas no teatro de operações, mas, entende o PPM que já deveria ter sido feito um pedido de ajuda para mais meios aéreos e criticamos a recusa do sr. presidente do Governo Regional pela recusa de ajuda. Embora por vezes o único meio aéreo não possa voar por causa do vento, mas, pelo menos com dois meios aéreos, iria compensar o tempo em que não pode operar", argumenta Paulo Brito citado em comunicado de imprensa.

Na mesma nota, o coordenador do PPM Madeira recorda que "nos grandes incêndios que assolaram a Região em 2017, que também recusou ajuda e depois deitou as mãos à cabeça com pedidos de ajuda urgentes". "Parece que o sr. presidente não aprendeu nada com esses incêndios e o cenário parece voltar a repetir-se", conclui o coordenador do Partido Popular Monárquico na Região.

O Governo da República contactou o presidente do executivo madeirense a oferecer apoio no combate aos incêndios na Madeira, mas Miguel Albuquerque transmitiu que os meios no terreno são suficientes nesta altura, disse à Lusa fonte governamental. O presidente do Governo madeirense, segundo a mesma fonte, informou que "devido às zonas de difícil acesso" onde se verificam os fogos, não é possível afectar mais meios e "até o helicóptero nem sempre pode actuar devido ao vento". "De momento, não é necessário", reforçou.

Um incêndio deflagrou na quarta-feira na Ribeira Brava, um dos concelhos madeirenses da zona oeste da Madeira, e propagou-se no dia seguinte ao município contíguo de Câmara de Lobos.

Neste momento, o incêndio, com duas frentes activas nos sítios da Terra Chã e Seara Velha, obrigou à retirada de mais de 50 pessoas na freguesia do Curral das Freiras.

O incêndio continua também bastante activo na Serra de Água, numa zona de difícil acesso, onde é possível avistar as labaredas.