Miguel Silva Gouveia critica 'A Farsa na Praça'

Intitulou de ‘A Farsa na Praça’. É assim referida por Miguel Silva Gouveia a promessa por parte do ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal Pedro Calado de construir um parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Município. A promessa foi feita em 2021 quando ainda decorria a campanha para as eleições regionais. Num texto crítico, o também ex-presidente da câmara, mas socialista, critica a “fraude eleitoral levada a cabo pelo PSD”, num texto publicado no Facebook há cerca de uma hora.

“Foi prometido, sob o silêncio cúmplice de muitos, a construção de uma aberração urbanística que ia em contraciclo com todas as políticas europeias de mobilidade que procuram priorizar a mobilidade suave nos contextos urbanos”, critica o actual líder da coligação Confiança, oposição na Câmara Municipal do Funchal.

Miguerl Silva Gpoucveia recorda que desde o início foi contra este investimento, que no seu entender vem desfazer o trabalho positivo e premiado (Civitas Award Legacy 2020) a nível da mobilidade pelo anterior executivo. “Hoje, sob gestão PSD, o Funchal é considerado como a cidade com pior trânsito do país, sem que o executivo municipal apresente qualquer obra que beneficie a mobilidade no centro, sem nenhuma solução para os problemas do congestionamento automóvel que se acumulam e nem sequer uma ideia estratégica. Em resumo, uma farsa política num Funchal estacionado na propaganda”, escreveu.

A par desta questão que se prende com a mobilidade,. O socialista lembra também a questão da obra em si, no entender de Miguel Silva Gouveia que sempre foi “inconcebível e inexequível”, um parque de estacionamento “com uma construção que ultrapassaria os 10 pisos em profundidade, encaixados no meio de três imóveis classificados”.

Segundo o líder da Confiança, o investimento ainda não chegou ao papel, não há projecto elaborado, orçamento previsto ou modelo de concessão anunciado.

“A absoluta falta de noção, que leva a actual presidente a anunciar mais um estudo, a gritante irresponsabilidade pública, que trata os funchalenses como ignorantes, e a ausência da mais elementar competência numa gestão autárquica em cima do joelho, é a síntese perfeita para estes 3 anos de mandato onde se vão acumulando fracassos e mantendo a desonestidade intelectual de não reconhecer que nunca iria nascer um parque de estacionamento naquele local”, lê-se, referindo-se ao anuncio de Cristina Pedra de que iria pedir um parecer à Direcção Regional de Cultura.

Remando em sentido contrário, Miguel Silva Gouveia lembra o projecto para ali idealizado durante o seu mandato, a requalificação da Praça, numa concepção de dos arquitectos Gonçalo Byrne e Paulo David, já com parecer dado da DRC. Segundo o ex-presidente, “privilegia a fruição pública do espaço, em respeito pela sua identidade e memória histórica, harmonizando a sua implantação com o património cultural classificado nos edifícios envolventes”.

O DIÁRIO questionou a Câmara em relação a este projecto, mas não obteve resposta.