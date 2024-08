Miguel Albuquerque afectado pela inoperacionalidade do aeroporto

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, está entre as centenas de passageiros afectados pela inoperacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo esta quinta-feira, 15 de Agosto.

Miguel Albuquerque acabou por ficar em terra no Porto Santo, onde se encontrava de férias, e vai falhar ao compromisso oficial agendado para hoje, na Missa Solene de Nossa Senhora do Monte, na cidade do Funchal.

A operação na pista de Santa Cruz está a ser fortemente condicionada pelas rajadas de vento, que chegaram aos 67km/h às 7h50, segundo a estação meteorológica de Santa Catarina.