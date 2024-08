Albuquerque recusa saneamento de apoiantes de Manuel António

"Nós não fazemos saneamentos", começou por garantir Miguel Albuquerque quando confrontado pelo DIÁRIO com mais uma substituição de um titular de cargo de chefia que manifestou apoio declarado a Manuel António Correia, aquando das eleições internas do PSD/Madeira, no início deste ano.

Depois de António Trindade, Altino Freitas, Natércia Xavier, Filipa Freitas, é a vez de Orlandina Figueira ser demitida do cargo de ditectora dos centros de saúde do Funchal (zona 1), onde se inclui, entre outros, o Centro de Saúde do Bom Jesus.

As declarações do presidente do Governo Regional foram feitas à margem das comemorações do 100 aniversário da Casa de Saúde de São João de Deus, cujo "trabalho extraordinário" que tem vindo a fazer na área da saúde mental foi elogiado por Albuquerque, que realçou, também a estreita cooperação com o Governo Regional.

Na ocasião, 'empurrou' a decisão para Pedro Ramos, reforçando estar em causa uma "decisão política", uma vez que em causa estão "cargos de nomeação política", tendo, no caso, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil "toda a liberdade de escolher quais são as pessoas com quem trabalha", sustentou.

A mesma liberdade, apontou Albuquerque, foi aplicada na reestruturação do Conselho de Administração do Serviço de Saúde da Região (SESARAM), cujos novos elementos deverão ser amanhã anunciados pela tutela.

O presidente do Executivo madeirense reforçou a intenção de, nos próximos três anos, estabelecer um valor de diária de 68 euros, com aumentos faseados.