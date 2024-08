Chega condena “arrogância política” de Miguel Albuquerque

O presidente e líder parlamentar do Chega-Madeira na Assembleia Legislativa Regional, Miguel Castro, manifestou hoje a sua “profunda indignação” perante a decisão do Governo Regional da Madeira de recusar o apoio oferecido pelo Governo da República no combate aos incêndios que assolam a ilha da Madeira e de “só ter mudado a atitude após muita destruição”. Segundo Miguel Castro, “esta teimosia do líder do Governo revela uma grave falta de responsabilidade que roça na arrogância política e coloca em risco a segurança dos cidadãos madeirenses”.

"A decisão do Governo Regional de rejeitar a ajuda da República e só aceitá-la quando a situação agravou ainda mais é incompreensível e irresponsável. Numa altura em que o fogo avança por várias frentes, colocando em perigo a vida de pessoas e os seus bens, a prioridade deveria ser a protecção da população e a preservação do nosso património natural", reforça Miguel Castro, criticando duramente a postura do líder do executivo madeirense.

Miguel Castro sublinhou ainda que, “embora o Governo Regional tenha afirmado que os meios locais são suficientes, as condições meteorológicas adversas e a gravidade dos incêndios exigem uma resposta robusta e coordenada, que deveria incluir todos os recursos disponíveis, tanto regionais como nacionais”. "A recusa em aceitar ajuda externa, que só foi corrigida mais tarde, é uma demonstração de grande desrespeito para com a segurança dos cidadãos", insistiu.

O líder do Chega-Madeira destacou também que “esta não é a primeira vez que o Governo Regional adopta uma postura de auto-suficiência desmedida em situações de emergência”. "Esta atitude reiterada de 'nós conseguimos sozinhos' pode causar danos irreversíveis à nossa ilha e comprometer a eficácia das operações de combate ao incêndio", advertiu.

Concluindo, Miguel Castro apelou ao “bom senso e à responsabilidade das autoridades regionais”, instando Miguel Albuquerque a “assumir as suas responsabilidades, aceitar toda a ajuda necessária para debelar os incêndios que continuam a ameaçar a Madeira e pedir desculpas pelo sucedido à população da Madeira”. "Neste momento crítico, devemos deixar de lado as questões políticas e focar-nos no bem-estar e na segurança da nossa população. Dito isso, há um pedido de desculpas que se impõe da parte do executivo à população madeirense", rematou o deputado.

Refira-se que, conforme noticiou o DIÁRIO, o agravamento do incêndio, que deflagrou na quarta-feira na Ribeira Brava, motivou a que o Serviço Regional de Protecção Civil aceitasse o apoio de 80 elementos da Força Especial, que chegam à Madeira nas próximas horas para ajudar no combate às chamas, com várias frentes activas.

