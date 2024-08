Cafôfo questiona 'ausência' de Miguel Albuquerque e Pedro Ramos no terreno

Numa altura em que a Região se debate com um cenário de incêndios que lavram desde quarta-feira e que já obrigaram à retirada de cidadãos das suas casas, o líder do PS/Madeira veio a público questionar “onde andam Miguel Albuquerque e Pedro Ramos?”, para já ausentes do teatro de operações.

Não obstante, fonte da Protecção Civil, já confirmou que Pedro Ramos está, neste momento a caminho do Curral das Freiras.

No mesmo comunicado, Paulo Cafôfo defende que, "dadas as circunstâncias em que decorrem os incêndios, já deveria ter sido activado o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (PREPC RAM)".

O dirigente socialista regional deixa ainda um agradecimento às corporações de bombeiros que estão a trabalhar no combate aos incêndios.

“Aos elementos das corporações de bombeiros e às forças de proteção e segurança, o meu reconhecimento pela sua missão e um agradecimento pelo seu empenho na salvaguarda das pessoas e da nossa natureza”, refere a mesma nota.

Hoje, mais cedo, o presidente do PS/Madeira já se havia pronunciado sobre os incêndios, na sua página de Facebook, tendo classificando de "incompreensível e irresponsável" a recusa do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em aceitar o apoio do Governo da República no combate aos incêndios.