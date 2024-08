Vento forte está a dificultar combate ao fogo na Serra de Água

O vento forte que se faz sentir na Serra de Água está a dificultar o combate ao incêndio que deflagrou esta manhã numa zona de difícil acesso, numa encosta íngreme.

No local encontram-se os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil está a efectuar algumas descargas de água para tentar extinguir o fogo.

Segundo populares, o incêndio terá sido provocado por um foguete que foi lançado numa festa nas proximidades.