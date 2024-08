Vídeo mostra acumulação de lixo no Pico do Areeiro

Um vídeo que circula nas redes sociais revela um amontoado de lixo no Pico do Areeiro, naquele que é considerado dos locais turísticos mais visitados da Madeira.

A gravação feita, há pelo menos quatro dias, por uma cidadã, mostra vários sacos do lixo acumulados junto à zona apropriada para a recolha de resíduos. No entanto, é a quantidade que surpreende e que gerou críticas por parte de vários utilizadores nas redes sociais.

De salientar, que no passado dia 5 de Julho, a secretária regional do Ambiente e Agricultura, Rafaela Fernandes, adiantou que o Governo Regional pretende implementar uma taxa de recolha de resíduos para acesso aos percursos pedestres.

"Temos a preocupação com a recolha de resíduos e, por isso, vão ser aplicadas taxas na recolha de resíduos, porque as equipas do IFCN têm que fazer percursos semanais para conseguir manter os espaços limpos. Por isso, como os acessos são controlados, ao nível do próprio acesso, a partir do momento que as pessoas queiram aceder vão fazer já esse pagamento", afirmou a governante na altura.