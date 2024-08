Exposição 'Um Novo Florescer do Amor' inaugurada no Centro de Congressos do Porto Santo

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos em parceria com a Galeria Lourdes e a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, inaugura no dia 8 de Agosto, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, às 18h00, a exposição 'Um Novo Florescer do Amor'.

O artista residente, Leandro Figueiredo, envolveu neste projecto de carácter solidário e itinerante, jovens dentro e fora do espectro autista, promovendo a inclusão social.

A abertura ocorrerá na Ilha do Porto Santo e, subsequentemente, a exposição percorrerá o Município da Ponta do Sol, o Funchal, culminando em Câmara de Lobos com um leilão marcado para o dia 4 de Setembro. Parte das receitas será revertida para os jovens e a 'Associação Grandes Azuis'.