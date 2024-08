Incêndio destrói casa devoluta na Rua dos Ilhéus

Um incêndio numa casa devoluta situada junto à rotunda da Rua dos Ilhéus mobilizou esta madrugada, entre as 4h00 e depois das 7h00, a corporação mais próxima, no caso os Bombeiros Sapadores do Funchal.

No local estiveram durante cerca de 3 horas 4 viaturas, incluindo um autotanque e uma ambulância, no total de 13 elementos da corporação.

Dada a zona que ocorreu o incêndio, a PSP ajudou no direccionamento do pouco trânsito que, àquelas horas, se fazia sentir.

O regresso ao quartel deu-se pelas 7h20.