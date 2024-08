Estacionar no Pico do Areeiro vai custar 4 euros por hora

O estacionamento mais próximo da casa junto ao Pico do Areeiro terá um custo de 4 euros por hora. Essa mesma informação foi ontem partilhada pela secretária regional de Agricultura e Pescas, na RTP-Madeira. Esse preçário tem uma fracção de tempo de 1 euro e os primeiros 15 minutos gratuitos para que as carrinhas de turismo consigam entrar, deixar os passageiros e voltar a sair.

O objectivo passa por desincentivar o recurso a esse estacionamento para criar maior rotatividade. Os restantes estacionamentos, bem como o das Queimadas, terão um valor de 2 euros por hora.

Your browser does not support the audio element. Rafaela Fernandes revela valores dos parques de estacionamento

Rafaela Fernandes explicou, em entrevista à RTP-Madeira, que nessa zona superior existem 70 lugares de estacionamento, sendo que no parque mais abaixo há capacidade para cerca de 300 viaturas.

A secretária regional indicou ainda que está a ser contratado o material necessário para o pavimento da Casa das Sorveiras onde, numa primeira fase, devem ser colocadas 250 viaturas ligeiras.

Estes valores devem começar a ser cobrados no início do próximo ano e aplicam-se tanto a residentes como a turistas. No caso das Queimadas, uma vez que a estrutura de parqueamento está já montada, assim que sair a portaria, o valor começará a ser cobrado. A eco-taxa de resíduos cobrada para percorrer percursos pedestres só se aplica a turistas.

A governante lembra que existe um 'shuttle' que sai do Funchal e leva os passageiros até ao Pico do Areeiro, não havendo necessidade de levar os carros até esse local.