IVBAM acompanha vindima no Porto Santo

A equipa do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) está no Porto Santo a acompanhar a campanha de vindimas de 2024. Até ao dia de hoje já foram colhidas 12 toneladas de uvas, na sua maioria das castas caracol e listrão.

Tiago Freitas, presidente do IVBAM, dá nota do bom estado fitossanitário das uvas na ilha do Porto Santo, as quais apresentam "um grau bom e uma qualidade muito boa". No entanto, prevê- se uma quebra na produção, relativamente ao ano de 2023, quando foram colhidas 41 toneladas de uvas.

Durante o dia de hoje a equipa do IVBAM realizou visitas a 10 dos 59 viticultores do Porto Santo, disponibilizando assistência técnica e realizando as fiscalizações normais da época.

A antecipação das vindimas é, de resto, transversal a todo o país e os viticultores são unânimes em apontar o dedo às alterações climáticas e afirmar que nos últimos anos a apanha das uvas tem ocorrido cada vez mais cedo, lembrando a antecipação de quase um mês, quando setembro é o mês tradicional da vindima.