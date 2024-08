Véspera do Monte com poucas nuvens no Funchal

Esta quarta-feira, véspera das celebrações em honra de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Região, as previsões do estado do tempo apontam para céu geralmente pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h) na cidade do Funchal.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na Madeira, são esperados períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira.

Quanto a temperaturas do ar, as máximas deverão chegar aos 29ºC na Madeira e 27ºC no Porto Santo. Já as mínimas serão de 23ºC e 22ºC, respectivamente.

Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte e terras altas da ilha da Madeira. Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 1 a 2 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas do quadrante Sul com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.