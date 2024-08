Mayra Santos já festeja nas águas geladas da Patagónia

A luso-brasileira Mayra Santos festejou no pódio a sua estreia absoluta em provas de natação no gelo.

Naquela que é a etapa inaugural da Taça do Mundo 2024-2005, que está a ter lugar no Glaciar Perito Moreno, em Calafate, na Patagónia, Argentina, a atleta há muito radicada na Madeira teve a sua estreia esta segunda-feira onde nadou as distâncias de 50 e 100 metros na disciplina de livres em águas que cuja temperatura rondavam os 5 a 6 graus centigrados.

Na distância curta Mayra Santos veio a conquistar a medalha de prata na categoria 45-49 anos onde registou o tempo final de 1.03,54 minutos, contra os 1.02,15 da argentina Ludmila Brzozowski.

Já nos 100 metros livres a nadadora festejou mesmo a conquista do ouro, com o registo de 2.09,60 minutos e com uma vantagem de mais de 25 segundos para a segunda classificada, Carolina Modena (2.34,00 minutos).

Representando Portugal, Mayra demonstrou uma performance impressionante, superando as condições extremas e destacando-se entre os melhores nadadores do mundo na modalidade.

"As vitórias de Mayra são motivo de orgulho para Portugal, colocando o país em evidência no cenário internacional da natação no gelo", adianta a assessoria de imprensa da atleta.

A atleta, que é conhecida por sua determinação e disciplina, mais uma vez provou sua capacidade de superar desafios, trazendo para casa títulos importantes.

Em comunicado, Carolina Pinheiro, directora de Comunicação, celebrou os feitos de Mayra, destacando a importância de suas conquistas para o desporto português.

"Mayra Santos representa o que há de melhor em um atleta em termos de dedicação e espírito desportivo. As suas vitórias são uma inspiração para todos nós e um exemplo de que, com esforço e determinação, podemos alcançar grandes feitos."

A atleta volta às águas geladas do Glaciar Perito Moreno esta quinta-feira onde irá competir na distância de 200 metros livres.