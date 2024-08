Estrangeiro agride agente da PSP na Ribeira Brava

Um estrangeiro foi detido pela Polícia de Segurança Pública, no passado fim-de-semana, por resistência e coacção a um funcionário, na sequência de uma alteração da ordem pública.

Segundo um comunicado emitido pelo Comando Regional da PSP, o caso ocorreu no concelho da Ribeira Brava, tendo a polícia sido alertada para esta desordem que envolveu vários indivíduos na via pública.

“Durante a identificação das partes envolvidas, um dos cidadãos intervenientes, ainda visivelmente alterado, opôs-se à intervenção da PSP, adoptando uma postura não colaborativa e violenta”, informou a polícia, dando conta de que apesar dos esforços para acalmar os ânimos, “o referido cidadão continuou a injuriar e a ameaçar os patrulheiros da PSP, acabando por agredir fisicamente um dos agentes das autoridades presentes”.

O homem acabou por ser detido e algemado pelos agentes da PSP e transportado para as instalações policiais sob custódia a fim de ser devidamente processado criminalmente.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, sendo notificado para comparência em tribunal para responder às acusações de resistência e coacção a funcionário e agressão a agente da autoridade.

Foi assegurada assistência médica ao polícia e ao arguido detido, informou ainda a PSP. “Aproveitamos para fazer um apelo solene à moderação no consumo de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias nesta altura estival. É imperativo recordar que o consumo excessivo pode resultar em comportamentos que colocam em risco não só a sua segurança, mas também a dos que o rodeiam. A PSP repudia veementemente qualquer forma de violência e reafirma o seu compromisso de proteger a comunidade que serve. Continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos nossos agentes e do público”, acrescentou o Comando Regional da PSP.