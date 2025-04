A manchete deste domingo do seu DIÁRIO o Transporte urgente de doentes custa quase 3 mil euros por dia aos cofres da Região. E, por isso, o "Governo Regional altera a forma de contratação dos serviços às Associações de Bombeiros, Municípios e Cruz Vermelha". Para ler com atenção na página 7.

Com sábado para sorrir, Nacional com boa vista para a manutenção. Num jogo em que os "Alvinegros deram um passo crucial rumo à permanência na I Liga ao vencer fora o lanterna-vermelha, no Bessa, por 1-0. Na próxima jornada, equipa madeirense defronta o Gil Vicente na Choupana". Também no desporto, mas de quatro rodas, "Miguel Nunes vence Rali de Santana". Tudo para ler entre as páginas 16 e 19.

Positivo também este facto: Madeira assume Presidência da Conferência das RUP em 2026. Saiba pois que as "Regiões Ultraperiféricas uniram-se na Ilha da Reunião por soluções comuns. Jorge Carvalho representou a Madeira no encontro, onde subscreveu protocolo sobre autossuficiência energética". Para ler os resultados desta reunião nas páginas 4 e 5.

E continuam as boas notícias, pois Bárbara Bandeira vem às Festas do Concelho de Machico, sendo que o "concerto realiza-se em Maio", sendo que de eventos saiba que o "'Casino Rooftop' regressa em Agosto" e termina com evento de ontem. "Paulo Silva vence Festival da Canção Infantil". Tudo para ler com Emoções nas páginas 37, 40, 41 e 48.

Por fim, outro evento. Marque na agenda que o Funchal recebe colóquio internacional sobre desinformação. Leia na página 8 para saber quando.

Visite o nosso site e saiba como assinar, mas também poderá ler as notícias na homepage, pode ficar a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt, enquanto o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt e ainda é possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.