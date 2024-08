Festival Algazarra arranca hoje no Porto Santo

É com a ambição de se tornar uma referência nas propostas do mês de Agosto, no Porto Santo, que arranca hoje, na Praça das Docas, o Festival Algazarra.

Com organização do Dune Local Project, em parceira com a New Classical Events, o novo festival apresenta-se com um cartaz arrojado, ao longo de três dias. As portas abrem às 18 horas, com concertos, performances, DJ’s e muitas outras propostas, até às 5 horas da madrugada.

Hoje, vão passar pelo ‘palco’ o OITO//OITO, Ventania e Amor, Hugo Negrelli, Frandisco, Madalena Caldeira, Luís Fernandes, Ivan Helio e Flor e Daio. Pode contar, também, com actuações do Teatro do Bolo do Caco, Teresa Teixeira, Tattoo Artist, Arts Corner e Portal das Artes.

O objectivo da organização passa por oferecer uma experiência criativa e envolvente, que desconstrói os festivais tradicionais e vai muito além da música.

Os bilhetes podem ser adquiridos em https://algazarra-festival.2ticket.pt/.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quarta-feira, dia 14 de Agosto.

Agenda

O Director Regional das Comunidades reúne-se com os conselheiros da diáspora madeirense e com outras personalidade, no Salão Nobre do Palácio do Governo.

11h00 - Cerimónia de distinção do ‘Jovem Empreendedor’, integrada nas comemorações do Dia Internacional da Juventude. Iniciativa decorre no auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Juventude e Trabalho, contando com a presença de Ana Sousa.

Efemérides

1385 - Batalha de Aljubarrota, sob o comando de D. João I e Nuno Álvares Pereira. As forças portuguesas vencem João de Castela.

1936 - Guerra Civil de Espanha. Tropas comandadas pelo general Francisco Franco e pelo coronel Juan Yague tomam Badajoz.

1939 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler estabelece a estratégia para a invasão da Polónia.

1941 - O Presidente dos Estados Unidos Frank D. Roosevelt e Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, assinam, a bordo de um navio de guerra ancorado na Baía de Placentia, na costa da Terra Nova, a Carta do Atlântico. O documento revelar-se-á o ponto de partida para a Organização das Nações Unidas.

1962 - As equipas de operários de Itália e França encontram-se no final das obras de perfuração do túnel do Monte Branco, que liga Chamonix, na Alta Sabóia, França a Courmayeur, no Vale de Aosta, Itália.

1984 - O Diário da República publica a Lei 28/84, que define as bases em que assentam o sistema de segurança social previsto na Constituição e a acção social prosseguida pelas instituições de segurança social, bem como as iniciativas particulares não lucrativas de fins análogos aos daquelas instituições.

2002 - Estreia do futebolista Cristiano Ronaldo no Sporting.

2004 - O ciclista Sérgio Paulinho conquista a medalha de prata na prova de fundo de ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos Atenas2004, Grécia.

2005 - Banda irlandesa de rock U2 fecha digressão europeia em Lisboa e recebe do Presidente da República, Jorge Sampaio, a Ordem da Liberdade.

2006 - Entra em vigor o cessar-fogo que põe fim aos 34 dias da guerra israelo-libanesa. O balanço, no Líbano, aponta para mais de 1.200 mortos, perto de quatro milhares de feridos e cerca de um milhão de deslocados. Em Israel, a guerra provocou 116 mortos e 450 feridos.

2007 - A nova lei do tabaco que limita o fumo em locais públicos fechados e estabelece sanções até 250 mil euros para os infratores é publicada em Diário da República, para entrar em vigor em 2008.

2014 - O Tribunal Constitucional declara constitucional a norma que estabelece os cortes salariais no scetor público nos anos de 2014 e 2015 e declara inconstitucionais reduções nos anos de 2016 a 2018.

