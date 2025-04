Marítimo pode dar salto para longe da zona de perigo fora do 'inferno' dos Barreiros

Com a possibilidade de saltar para longe da zona de perigo de despromoção da II para a III Liga, o Marítimo desta época tem hoje uma oportunidade, fora do seu território, que tem sido um verdadeiro inferno para si próprio, desta feita no campo do Benfica B.

O clube encarnado, que está tranquilo no 5.º posto com 44 pontos, recebe os verde-rubros, pelas 14 horas, no Benfica Campus, sendo que o clube liderado por Ivo Vieira entra em campo na 11.ª posição, sem hipótese de baixar além do 12.º caso não ganhe.

O treinador deu o mote na antevisão do jogo que decorre no Seixal este domingo e será uma oportunidade para que o Marítimo consolide resultados positivos, melhores pelo menos do que os que tem alcançado em casa, onde em 14 jogos ganhou apenas duas vezes, empatou 7 e perdeu 5, marcou 15 e sofreu 19 golos. Fora, como tem hoje este desafio, em 13 jogos o Marítimo ganhou 6 vezes, empatou 3 e perdeu 5, marcou 18 e sofreu 22 golos.

"O nosso foco é vencer o Benfica B" Ivo Vieira quer alcançar a estabilidade na Liga 2 o mais rápido possível

Em agenda

10h30 - Benção de Ramos, na Igreja do Colégio, seguida de procissão até à Sé

11h00 - Missa Solene do Dia de Ramos, presidida por D. Nuno Brás, na Igreja da Sé

15h00 - Marítimo B vs Cinfães do Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo do Marítimo

16h00 - AD Machico vs Leça do Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico

16h00 - Marítimo vs Benfica da I Divisão Nacional de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

18h00 - Estreia do espectáculo 'Radiografia', uma criação de Nuno Aroso e João Reis, no Teatro Municipal Baltazar Dias

19h00 - Concerto de Apresentação de "Making a Toolbox", no Centro Cultural John Dos Passos

19h30 - Concerto 'Melodias de Ramos', interpretando obras de Frank Erickson, Thomas Reed, entre outros, na Igreja Paroquial da Camacha.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 13 de Abril, Dia Internacional do Beijo:

1598 - Henrique IV de França assina em Nantes, Bretanha, o Édito de Nantes, que concede liberdade de culto aos protestantes 'huguenotes' no país.

1695 - Morre, aos 73 anos, o escritor francês Jean de La Fontaine, autor das "Fábulas".

1742 - Estreia de "O Messias", oratório do compositor inglês nascido na Alemanha George Frideric Handel, em Dublin, Irlanda.

1743 - Nasce o norte-americano Thomas Jefferson, estadista, autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos, secretário de Estado entre 1789 e 1794, vice-presidente de 1797 a 1801 e terceiro Presidente dos Estados Unidos da América de 1801 a 1809.

1846 - É inaugurado o Teatro Nacional de D. Maria II, durante as comemorações do 27º. Aniversário da rainha Maria II (1819-1853), em Lisboa, criado por Almeida Garrett.

1848 - A Sicília torna-se independente de Nápoles.

1850 - Nasce António Campos Júnior, militar, escritor, redator de diversos periódicos e autor do drama onde pela primeira vez se cantaria a marcha patriótica "A Portuguesa", de Alfredo Keil.

1851 - Nasce, em Lisboa, o químico e inventor Emílio Dias, distinguindo-se na conceção e construção de instrumentos de precisão.

1870 - Abertura do Metropolitan Museum of Art, no Edifício Dodworth na 681 Fifth Avenue, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1906 - Nasce o escritor irlandês Samuel Barclay Beckett, Prémio Nobel da Literatura em 1969, autor de En attendant Godot (1952) Esperando Godot.

1918 - A Junta Militar de Sidónio Paes repõe o regime de censura prévia, revogado pelos Governos iniciais da I República.

- É criada a freguesia da Penha de França, em Lisboa.

1935 - Primeiro jogo oficial de uma seleção portuguesa, capitaneada por Francisco Xavier, no Campo das Amoreiras, em Lisboa. Termina com o resultado de 5-6 favorável aos espanhóis.

1937 - Inauguração do edifício da Faculdade de Farmácia, na Rua Aníbal Cunha, no Porto.

1939 - França e Reino Unido asseguram a independência da Roménia

1943 - É promulgada a Lei nº. 1:994, do Ministério das Finanças, da nacionalização de capitais, com a qual o Governo de Oliveira Salazar pretende reservar a exploração de setores estratégicos da economia nacional.

1945 - É fundado o Cineclube do Porto.

1961 - O general Botelho Moniz, ministro da Defesa, e outros oficiais-generais, tentam destituir Oliveira Salazar da chefia do Governo português.

1964 - O ator norte-americano Sidney Poitier é o primeiro negro distinguido com o Óscar de Melhor Ator, pelo seu desempenho em "Lillies of the Field" ("Os Lírios do Campo").

1975 - A luta entre muçulmanos e cristãos no Líbano dá início à longa guerra civil.

1981 - Morre, com 78 anos, Bertha Rosa Limpo, cantora lírica, empresária e cozinheira, autora do "Livro de Pantagruel", clássico da culinária portuguesa.

1986 - Um abraço entre o Papa João Paulo II e o rabino-chefe de Roma, Elio Toaff, sela a primeira visita de um Papa à Sinagoga de Roma, Itália.

1987 - É assinado, em Pequim, o acordo da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a Questão de Macau que estabelece a data de 20 de dezembro de 1999 para a transferência da soberania de Macau de Portugal para a China, pelo primeiro-ministro português, Aníbal Cavaco Silva, e o homólogo chinês, Zhao Zyang.

1989 - Morre, com 82 anos, António Ferreira Gomes, antigo bispo do Porto que confrontou Oliveira Salazar com a pobreza do país. Uma carta, de 13 de Julho de 1958, do bispo ao ditador esteve na base da sua expulsão de Portugal em 1958.

1990 - A URSS reconhece a responsabilidade no massacre das forças polacas na floresta de Katyn, durante a II Guerra Mundial.

1992 - Nelson Mandela, presidente do Congresso Nacional Africano (ANC), anuncia oficialmente a separação da mulher, Winnie Mandela, implicada no assassínio de jovens negros.

1997 - O atleta António Pinto vence, pela segunda vez, a maratona de Londres, Inglaterra, estabelecendo o melhor tempo mundial do ano.

2000 - Portugal conquista a medalha de ouro do 28.º Salão Internacional de Invenções de Genebra, Suíça, com um conjunto de jogos de cartas para estimular a aprendizagem da Matemática.

2003 - Morre, aos 80 anos, o escritor açoriano Pedro da Silveira, "A Ilha e o Mundo" (1953), "Sinais do Oeste" (1953), "Corografias" (1985) e "Antologia da Poesia Açoriana - do Século XVIII a 1975" (1977) são algumas das suas publicações.

2005 - A Alta Autoridade para a Comunicação Social aprova a venda da Lusomundo Media à Controlinveste, com condições à aprovação do negócio "que a adquirente respeite a liberdade de expressão e o confronto das diversas correntes de opinião, bem como a identidade e a linha editorial dos órgãos de comunicação social em presença".

- O Parlamento Europeu dá "luz verde" à adesão da Roménia e da Bulgária à União Europeia a 01 de janeiro de 2007.

2006 - A coligação vencedora das legislativas em São Tomé e Príncipe, Movimento Democrata Força da Mudança-Partido da Convergência Democrata (MDFM-PCD), denuncia a existência de "fraude eleitoral" na recontagem dos votos a favor do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe-Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), partido no poder.

- Morre, com 88 anos, Muriel Spark Camberg, escritora escocesa, autora de "Miss Jean Brodie na Flor da Idade".

2007 - A Comissão Nacional de Eleições de Timor-Leste deteta "irregularidades muito graves" nas presidenciais de 09 de abril e admite a repetição parcial da votação. José Ramos-Horta junta-se aos cinco candidatos que pedem a suspensão da contagem dos votos.

- O Presidente guineense, João Bernardo "Nino" Vieira, dá posse ao novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Martinho Ndafa Cabi.

- O Supremo Tribunal italiano absolve Patrick Head, ex-diretor técnico da Williams, no caso da morte do piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna, pelo facto de o crime de homicídio involuntário já ter prescrito.

- Morre, com 85 anos, Hans Koning, escritor, jornalista e ensaísta norte-americano de origem holandesa.

2010 - Morre, aos 84 anos, o poeta e dramaturgo Jaime Salazar Sampaio. Em 1999 recebeu o Grande Prémio de Teatro da Associação Portuguesa de Escritores pela obra "Um homem dividido" e em 2005 foi distinguido com a medalha de honra da Sociedade Portuguesa de Autores.

- Morre, aos 65 anos, o realizador alemão Werner Schroeter, premiado em Berlim e em Veneza, rodou em Portugal o seu último filme, "Esta Noite", uma adaptação da obra "Para esta noche", do escritor uruguaio Juan Carlos Onetti, produzido por Paulo Branco.

- Morre, aos 66 anos, o baterista norte-americano Steve Reid, que tocou com Miles Davis, Ornette Coleman e Fela Kuti.

2011 - O tenista Frederico Gil é o primeiro português a qualificar-se para os oitavos de final de um torneio da categoria Masters 1000 do circuito ATP, em Monte Carlo, Mónaco.

- Quase 70 passageiros partem rumo a Cabo Verde, a bordo do primeiro avião comercial a descolar do aeroporto de Beja, um Boeing 757-200ER, da companhia aérea TACV - Cabo Verde Airlines.

2012 - A Assembleia da República aprova as duas propostas de resolução para a ratificação do Tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade e do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária.

2013 - António José Seguro é reeleito secretário-geral do PS com 96,53 por cento, correspondente a 24.843 votos, contra 3,46 por cento do militante socialista Aires Pedro, que obteve 892 votos.

- O primeiro-ministro palestiniano, Salam Fayyad, entra em rota de colisão com o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e apresenta a demissão.

- O Sporting de Braga conquista pela primeira vez a Taça da Liga de futebol, ao vencer o FC Porto por 1-0 com um golo do "capitão" Alan, na final da competição disputada no Estádio Cidade de Coimbra.

2014 - O atleta Sérgio Silva sagra-se campeão europeu de duatlo sprint de elite - 5 km corrida, 20 km de bicicleta e 2,5 km de corrida -, ao vencer a prova dos Campeonatos da Europa disputada em Horst, nos Países Baixos.

2015 - Cerca de 400 imigrantes desaparecem no naufrágio de uma embarcação improvisada no Mediterrâneo. A guarda costeira italiana, que deteta 42 barcos que transportam um total de 6.500 migrantes, anuncia ter resgatado 144 pessoas e recuperado nove corpos, após o naufrágio de uma das embarcações.

- Morre, aos 74 anos, Eduardo Hughes Galeano, escritor uruguaio, autor de obras como "As Veias Abertas da América Latina" e "Memoria del fuego".

- Morre, com 87 anos, o escritor, poeta, dramaturgo e artista plástico alemão Günter Wilhelm Grass, Prémio Nobel da Literatura em 1999. Autor do livro auto-biográfico "O Descascar da Cebola" o "O Linguado" e "Em Viagem de uma Alemanha à outra".

2017 - Os Estados Unidos lançam, no Afeganistão, a bomba não-nuclear mais potente, apelidada como "a mãe de todas as bombas", contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI), para interromper os movimentos crescentes das bases terroristas que entretanto os grupos tinham ganho.

- Morre, aos 89 anos, Nona Liddell, violinista britânica e líder da London Sinfonieta de 1970 a 1994 e regente do English String Quartet entre 1957 e 1973.

2018 - O parlamento aprova um diploma que permite a mudança de género a partir dos 16 anos, sem relatório médico, com votos a favor do PS, BE, PEV e PAN, contra do PSD e CDS-PP e abstenção do PCP. A deputada do PSD Teresa Leal Coelho vota também a favor da mudança da lei, violando a disciplina de voto 'contra' no seu partido.

- Morre, aos 86 anos, Milos Forman, realizador norte-americano de origem checa, premiado duas vezes com o Óscar de Melhor Realizador, em 1976 por "Voando sobre um Ninho de Cucos" e em 1985 por "Amadeus". Em 1965 venceu o primeiro Óscar de Melhor Filme Estrangeiro com a comédia "Os Amores Duma Loura" e em 1968 voltaria a receber o mesmo galardão com "O Baile dos Bombeiros".

2020 - A Igreja da Imaculada Conceição, em Milot, no Haiti, classificada Património Mundial, um dos poucos espaços no Haiti com esta classificação da UNESCO, é destruída por um incêndio de grandes dimensões.

- Covid-19: Timor-Leste proíbe a entrada a cidadãos de qualquer país, incluindo timorenses, como medida do estado de emergência.

- Morre, aos 72 anos, Moraes Moreira, cantor e compositor brasileiro, fez parte do grupo Novos Baianos.

- Morre, aos 90 anos, Sarah Maldoror, cineasta francesa. Adaptou a obra do escritor angolano José Luandino Vieira para cinema e abordou a Guerra Colonial. Fundou, em 1956, a Les Griots, "primeira companhia composta por atores africanos e afro-caribenhos, para pôr fim aos papéis de serva e tornar conhecidos artistas e escritores negros".

2022 - Morre, com 86 anos, António Manuel Maldonado Gonelha, gestor e político, subsecretário de Estado do Trabalho no VI Governo Provisório, secretário de Estado do Trabalho no I Governo Constitucional, ministro do Trabalho nos I e II Governos Constitucionais e ainda ministro da Saúde no IX Governo Constitucional, o do Bloco Central PS/PSD. Fez parte do conselho de administração da EDP e administrador do Montepio Geral.

- Morre, aos 55 anos, Freddy Rincón, antigo futebolista colombiano e treinador da seleção da Colômbia.

2023 - Morre, aos 93 anos, Barbara Mary Quant, criadora de moda britânica responsável pela popularidade da minissaia, e dos chamados 'hot-pants' (calções muito curtos).

2024 - O Corpo de Guardas da Revolução do Irão, o exército da República Islâmica, lança um ataque "em grande escala" com drones e mísseis contra Israel, "Em resposta aos numerosos crimes cometidos pelo regime sionista, incluindo o ataque à secção consular da embaixada da República Islâmica do Irão em Damasco e o martírio de um grupo de comandantes militares e conselheiros do nosso país na Síria".

- Um navio de carga MSC Arries, com bandeira portuguesa e com registo na Região Autónoma da Madeira, propriedade da empresa Zodiac Maritime Limited, com sede em Londres, Inglaterra, é tomado de assalto junto ao estreito de Ormuz por forças iranianas, devido à violação dos regulamentos marítimos internacionais e à falta de resposta às autoridades iranianas.

===============.

Este é o centésimo quarto dia do ano. Faltam 262 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia

A Igreja deverá pregar a não violência ativa e a objeção de consciência, como meios mais eficazes e de base mais cristã para forçar a solução de situações injustas. Com a preferência por estes meios, não queremos excluir o direito à resistência ativa contra uma tirania evidente e prolongada. António Ferreira Gomes (1906-89), bispo do Porto.

hoojl