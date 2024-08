Mulher de 30 anos evacuada do Porto Santo para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa foi accionada este sábado, 10 de Agosto, para uma missão de apoio à população do arquipélago da Madeira.

O destacamento permanente da Esquadra 502 – 'Elefantes' no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo, realizou, esta tarde, o transporte aéreo de uma doente a necessitar de cuidados médicos diferenciados, entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira, a bordo de um avião C-295M.

A evacuação médica de uma mulher na casa dos 30 anos foi apoiada por duas corporações de bombeiros, uma em cada ilha.