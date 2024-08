Social-democratas mobilizados na 'Ilha Dourada'

Os sociais-democratas madeirenses realizam hoje, na ilha do Porto Santo, a tradicional 'rentrée' política, um momento para mobilizar o partido para os próximos desafios, sobretudo as eleições autárquicas de 2025.

Num ano marcado por eleições regionais antecipadas, que se realizaram em 26 de maio, na sequência da demissão do líder do PSD/Madeira e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, constituído arguido numa investigação judicial relacionada com suspeitas de corrupção, os sociais-democratas pretendem "reforçar a união".

No sufrágio de maio, o PSD/Madeira não conseguiu pela primeira vez assegurar uma maioria absoluta no parlamento regional, que é agora composto por 19 deputados sociais-democratas, 11 do PS, nove do JPP, quatro do Chega e dois do CDS-PP, ocupando ainda a IL e o PAN um lugar cada.

O partido de Albuquerque, que foi reeleito presidente do executivo (ocupa o cargo desde 2015), celebrou um acordo parlamentar com o CDS-PP e teve de consensualizar o Programa do Governo com o Chega, a IL e o PAN. O PS e o JPP recusaram o convite do executivo madeirense para negociar.

O Orçamento Regional para 2024, que não tinha chegado a ser discutido na sequência da crise política, teve igualmente de ser negociado com a oposição.

O comício de hoje, que tem lugar no centro do Porto Santo, conta com diversas intervenções políticas, inclusive do líder regional, que, segundo a nota divulgada pelo partido, vai salientar que o PSD se mantém "na liderança governativa da região, tendo por base um Programa de Governo que beneficia a população em geral".

Os sociais-democratas governam em sete dos 11 municípios da Madeira, incluindo o Funchal, enquanto o PS lidera as autarquias de Machico, Ponta do Sol e Porto Moniz. O CDS-PP está à frente da Câmara de Santana.

Nesta altura do ano, o Porto Santo, conhecido como a ilha dourada devido à sua praia de areia amarela e fina com nove quilómetros de extensão, é o destino de férias preferencial dos madeirenses e aumenta exponencialmente a sua população.