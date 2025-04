Mais um dia de aguaceiros e tempo incerto

Tem chovido muito a norte nos últimos dias e ontem não foi excepção. Pelo que a primeira nota desta notícia da previsão meteorológica deste domingo é, tenha em atenção por onde vai passear. Não faltam sinais de pequenas derrocadas, possivelmente devido aos terrenos saturados.

Assim, a previsão para este domingo 13 de Abril de 2025 é de períodos de céu muito nublado, prevendo o IPMA a continuação de aguaceiros, mais frequentes na vertente Norte e terras altas

da ilha da Madeira. A previsão é essa e ontem acertou em cheio.

Quanto ao vento, será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte, por vezes moderado a forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste e terras altas da ilha da Madeira. Este é mais um elemento a ter em conta numa saída à rua, sobretudo se for passear.



No Funchal, diz o IPMA que haverá períodos de céu muito nublado, com aguaceiros em geral fracos e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, até pode estar bom para quem não tira os olhos do horizonte e das temperaturas que começam a estar mais amenas, sobretudo quando bate o sol. Assim, na costa Norte as ondas de Noroeste terão altura de 1,5 a 2,5 metros e na costa Sul as ondas de Sudoeste podem atingir 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água estará convidativa: 19/20º Celsius, mas atenção que os níveis dos raios ultravioleta estarão no laranja (7), pelo que se aconselha a utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar.