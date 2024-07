Número de inscritos do Rali Vinho Madeira ultrapassa o máximo permitido

A edição deste ano do Rali Vinho Madeira, um dos eventos automobilísticos mais aguardados de Portugal, regista um número de inscritos superior ao limite permitido pelas regras da competição.

Quando ainda faltam 12 dias para o fecho das inscrições, a informação foi avançada, esta tarde, por Paulo Fontes, presidente da comissão organizadora, que adiantou que existem, actualmente, mais de 80 equipas inscritas - 54 são da Região e 40 vêm de fora.

Ultrapassámos o número dos 80 [inscritos] e já estamos aqui com algumas dificuldades. A razão desta conferência de imprensa é precisamente, também, para apelar um pouco a essa compreensão, porque vamos ter de tomar algumas decisões. Mas, essas serão tomadas depois do dia 15, após o fecho das inscrições. Uma certeza é que vamos ter um número elevado de inscritos com viaturas e pilotos com andamento idêntico e muito competitivo, por isso vamos ter uma redobrada atenção no aspecto da segurança. Paulo Fontes

A organização do Rali Vinho Madeira explicou, aos microfones do DIÁRIO e da TSF-Madeira, que será assim obrigada a fazer uma triagem ao número de inscritos, sendo que será dada prioridade aos pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis ou a equipas estrangeiras.

Em termos de percurso, "por razões óbvias de contenção", será praticamente o mesmo, tal como programa do ano passado, apenas com uma pequena alteração no primeiro dia com a Prova Especial de Classificação "começar no Palheiro Ferreiro, subir o Chão da Lagoa, indo até ao Poiso e descendo até ao Chão das Feiteiras, criando assim mais uma zona espectáculo no Poiso e uma PEC de 24 quilómetros, que é sempre do agrado dos pilotos".

Além da segurança, que será um dos vectores "mais trabalhados por toda a organização da prova", Paulo Fontes acrescentou que outra situação que também terá muita atenção será a da sustentabilidade ambiental. "Será totalmente abolido o uso do plástico nesta edição. Também todos os veículos da classe R2, a que tem maior potência dos veículos, a gasolina será 100% sintética, portanto sem emissão de gases poluentes. Por isso, caminhamos no sentido de criar este evento o mais amigo do ambiente e, naturalmente, contamos com a colaboração dos adeptos para colaborarem connosco", sublinhou.

A conferência de apresentação da principal prova de rali madeirense, que vai para a estrada entre 1 a 3 de Agosto, decorre na sede do Club Sports Madeira, no Funchal, com a presença do secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e de Bruno Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.