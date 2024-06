Rali Vinho Madeira 2024 já tem 20 equipas inscritas

A edição de 2024 do Rali Vinho da Madeira já conta com 20 equipas inscritas, informou a organização nesta segunda-feira.

Até à próxima sexta-feira, 28 de Junho, decorrem as inscrições com benefício de desconto, sendo que, para tal, os concorrentes interessados deverão realizar o respectivo 'login' no 'site' oficial da prova http://www.ralivm.com, seguindo os procedimentos indicados.

No entanto, as inscrições estarão ainda disponíveis até ao dia 15 de Julho, pelas 17 horas. A lista de inscritos será publicada no dia 24 de julho.

O RVM vai para a estrada nos dias 1, 2 e 3 de Agosto.