SIGA já opera no Porto Santo

A nova rede de transportes públicos rodoviários de passageiros da Madeira e no Porto Santo, a SIGA, entrou em funcionamento hoje, Dia da Região, com uma frota com 127 novos autocarros e viagens gratuitas em todos os itinerários.

No Porto Santo vai ter dois autocarros. Esta manhã no aeroporto, já estava um dos autocarros para realizar viagem, a Rádio Praia, falou com o responsável, Miguel Lobo, que disse ao DIÁRIO, “estar no aeroporto era uma alternativas que temos nos nossos itinerários, esta ligação entre o aeroporto e a Calheta”.

No geral e nas outras ligações, o principal objectivo da nova empresa, “o nosso foco é sempre o cidadão, a sua mobilidade, numa ilha sendo pequena, o foco é a mobilidade das pessoas e levá-las sempre ao seu destino”.

Esta nova empresa SIGA já despertou interesse na população, mas contudo, o tempo vai dizer se os porto-santenses estarão ou não satisfeitos, com este serviço público de transportes.