Portugal continua na máxima força para a Eslovénia

A seleção portuguesa voltou hoje a preparar na máxima força o confronto de segunda-feira com a Eslovénia, dos oitavos de final do Euro2024 de futebol, novamente com o selecionador Roberto Martínez a contar com todos os jogadores.

Em Marienfeld, na Alemanha, os termómetros voltaram a chegar perto dos 30 graus na altura em que os jogadores da seleção nacional subiram ao relvado, todos sem limitações, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.

Durante esse período, a equipa lusa fez os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola, com alguns jogadores a aproveitarem a rega do relvado para se refrescarem, tal como já tinha acontecido na sexta-feira.

Os três guarda-redes (Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício) voltaram a trabalhar à parte no segundo relvado do complexo, pelo menos no arranque do apronto.

Portugal faz no domingo o último treino antes do confronto com os eslovenos, com nova sessão agendada para Marienfeld, mas durante a manhã, às 10:30 locais (09:30 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

De acordo com a previsão meteorológica, o sol irá ser substituído por chuvas fortes e trovoadas, planeadas para atingir a zona de Marienfeld e arredores nas próximas horas.

Ao início da tarde de domingo, a comitiva lusa viaja de avião até Frankfurt, uma das principais cidades germânicas e que fica a cerca de 300 quilómetros de onde a seleção está instalada.

Nos 'oitavos', Portugal, que conquistou o Grupo F, vai enfrentar a Eslovénia, terceiro do Grupo C, em jogo agendado as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, e que terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.