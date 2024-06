Edição deste ano da ‘Volta à Madeira Classic Rally’ com 41 inscritos

A edição deste ano da ‘Volta à Madeira Classic Rally’, que vai para a estrada na próxima sexta-feira, dia 28 de Junho, conta com 41 inscritos. A apresentação desta emblemática prova do automobilismo clássico regional decorreu esta tarde, no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's.

As várias estapas desta que é a 35.ª edição da 'Volta', organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, prolongam-se pelo fim-de-semana, com o seu epílogo a acontecer no domingo, dia 30 de Junho.

Na ocasião, Miguel Gouveia, além de traçar um breve historial da prova, cuja génese remonta a 1988, com o então denominado 'Raid DIÁRIO de Notícias', que procurava recordar as antigas provas do desporto automóvel realilzadas na Região, sustentando, desta forma, a aposta, ainda hoje, em não deixar cair esta emblemática 'Volta à Madeira'.

A edição deste ano, conforme fez saber o presidente do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, atinge um patamar nacional, uma vez que uma das viaturas participantes vem do território continental português, no caso um Lamborghini Miura SV, de 1971, "o primeiro super carro do Mundo". Já a viatura mais antiga a participar nesta prova um Morris Fourteen Six Series III, de 1937, que integra a vertente turística. Por outro lado, na vertente desportiva, o automóvel mais antigo é um Austin Sprite, de 1958.

Os 41 inscritos dividem-se entre a vertente desportiva (Regularidade Histórica), com 18 participantes, e a vertente turística (Concentração Turística), com outros 23 participantes. Destaque, neste conjunto, para as duas equipas femininas inscritas, aspecto que tem merecido a aposta do clube organizador, conforme salientou o seu presidente. "Aqui no Clube estamos a fazer um trabalho a ver se motivamos as senhoras a participar nas nossas actividades desportivas e turísticas", notou, enfatizando a passagem de uma para duas equipas composta por senhoras a integrar esta prova.

Miguel Gouveia não perdeu a oportunidade para salientar o quão fundamentais são os apoios para a concretização desta ‘Volta à Madeira Classic Rally’. Neste âmbito, mereceu destaque o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Por outro lado, presente na cerimónia de apresentação, Eduardo Jesus fez questão de notar o contributo que o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira "tem dado para a preservação deste património", referindo-se aos automóveis clássicos existentes na Região. "Se as pessoas se dedicassem apenas ao restauro e à conservação dos seus veículos e não tivessem a oportunidade de desfrutar deles e, simultaneamente, dar a conhecer esse trabalho de recuperação, não havia, naturalmente, este entusiasmo que nós sentimos na população de querer restaurar, manter e preservar este património automóvel que é uma característica excepcional que a Região pode expor neste momento", frisou o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura.

O governante fez questão de referir, também, o aumento do número de participantes que se tem verificado nos últimos anos, bem como a "variedade muito grande de modelos automóveis que deixam aqui uma boa representação do que é o universo regional" neste âmbito.

Eduardo Jesus, na ocasião, destacou, ainda, a notoriedade e projecção que as várias provas e iniciativas do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira garantem à Madeira, nomeadamente no que toca à divulgação da Região no exterior. "Todas estas iniciativas têm presença externa, saem em revistas da especialidades, são passadas em canais que dedicam tempo ao automóvel clássico e posicionam a Madeira de uma forma bastante qualificada sob o ponto de vista da preservação do seu património e da fruição desse mesmo património", disse o secretário regional.