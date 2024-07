Trânsito congestionado na subida desde Caniço

Bom dia. Manhã de quarta-feira ainda tranquila nas estradas da Madeira, mas há neste momento algum congestionamento às 'portas' do Funchal, mais precisamente na zona final da saída desde a freguesia do Caniço, na Via Rápida.

Ver Galeria

É, para já o único ponto de congestionamento, embora não saibamos a razão, muito provavelmente tratar-se-á de trânsito lento por causa de veículos pesados mais lentos, o que obriga a algum abrandamento e acumular de viaturas na subida.

Ver Galeria

De resto, tudo 'limpo', num dia de muito sol, o que também obriga a cuidados no que toca ao encadeamento causado pelos reflexos, nomeadamente quem circula de frente no sentido do amanhecer.