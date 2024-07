Três mortos e sete desaparecidos em acidente com barco de pesca ao largo da praia de Leiria

Três pessoas morreram e sete estão desaparecidas hoje de manhã depois de uma embarcação de pesca ter virado ao largo das praias de São Pedro do Moel e de Vieira de Leiria, segundo fonte da Autoridade Marítima.

Oito pessoas foram resgatadas e transportadas para o Porto da Figueira da Foz, de acordo com a mesma fonte.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca Virgem Dolorosa foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), das três vítimas mortais, duas foram transportadas para a Nazaré e outra para a Figueira da Foz.

A mesma fonte disse que à Lusa que as buscas foram iniciadas por quatro embarcações de pesca.

De acordo com a AMN, foi ativada de imediato uma embarcação da Estação Salva-vidas da Nazaré para as buscas, um helicóptero da Força Aérea e Equipa de vigilância aérea ('drones') do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré.

Ao chegar ao local, a embarcação salva vidas confirmou que a embarcação se encontrava apenas virada.