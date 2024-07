Público poderá assistir gratuitamente a concerto de piano a bordo do veleiro 'Lady Flow'

O projecto Pianocean, criado por Marieke Huysmans-Berthou, chega esta tarde, pelas 19h00, ao Funchal, mais precisamente à zona entre o Cais da Cidade e o Cais de Recreio do Porto do Funchal, onde o público madeirense (e não só) vai poder assistir gratuitamente a um concerto de piano a bordo do veleiro 'Lady Flow'.

A APRAM patrocina os concertos desta artista francesa programados para hoje, 6, 7 e 9 deste mês de Julho, no mesmo horário e local.

O projecto Pianocean une a arte e o mar, presentes na voz e no piano de Marieke Huysmans-Berthou que actua a bordo do 'Lady Flow' nos diversos locais que visita, divulgando a música que compõe durante as viagens e que partilha nestes concertos, num conceito inédito e diferenciador, indica a APRAM.

"Há 10 anos que esta artista passa seis meses a bordo do seu veleiro. Quando em navegação, o piano fica fechado na cabine e nos espetáculos eleva-se ao convés, transformando-o em palco. Estas actuações já se realizaram em muitos portos e marinas do Mediterrâneo, França, Irlanda, Escócia, Noruega e Açores, com o público a assistir no cais", revela ainda a APRAM.

O veleiro dispõe também de um estúdio de gravação na cabine de popa.

Depois da Madeira, seguem-se as ilhas Canárias. No final desta digressão, Marieke Huysmans-Berthou vai iniciar a primeira viagem transatlântica do 'Lady Flow' até ao Canadá.