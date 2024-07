Portugal enfrenta França no teste mais difícil da 'era' Roberto Martínez

A seleção portuguesa de futebol vai enfrentar a 'velha conhecida' França, na sexta-feira, nos quartos de final do Euro2024, naquele que será, teoricamente, o maior desafio desde que Roberto Martínez assumiu o comando da equipa das 'quinas'.

Vai ser a primeira vez, desde que o técnico espanhol chegou à liderança da formação lusa, em janeiro de 2023, que Portugal vai entrar em campo sem ser o favorito ao triunfo e em que vai enfrentar uma seleção com melhor ranking, pois os gauleses, vice-campeões mundiais em 2022, estão em segundo e os lusos em sexto.

Portugal chegou aos quartos de final depois de vencer o Grupo F, com triunfos frente a República Checa (2-1) e Turquia (3-0) e derrota frente à Geórgia (2-0), eliminando depois a Eslovénia nos oitavos de final, num jogo decidido nas grandes penalidades (3-0) depois no 0-0 no final do prolongamento.

Já os gauleses terminaram o Grupo D no segundo posto, com uma vitória frente à Áustria (1-0) e dois empates, com Países Baixos (0-0) e Polónia (1-1). Nos 'oitavos', a França bateu a Bélgica, por 1-0.

A seleção lusa tenta atingir as meias-finais da prova continental pela sexta vez, depois das presenças em 1984, 2000, 2004, 2012 e 2016. No Euro2004 Portugal chegou à final e foi derrotado pela Grécia, enquanto no Euro2016 venceu a competição, numa final frente à França, com o histórico golo de Éder no prolongamento.

Para o quinto duelo entre as duas seleções em Europeus, o primeiro nos quartos de final, Roberto Martínez deve manter o 'onze' que esteve em campo com Eslovénia e Turquia, existindo apenas dúvidas em relação à situação física de alguns jogadores.

O guarda-redes Diogo Costa, 'herói' na partida com os eslovenos ao travar três penáltis e ao fazer uma defesa providencial no prolongamento, a remate de Sesko, vai estar na baliza, enquanto nas laterais devem voltar a estar João Cancelo, na direita, e Nuno Mendes, na esquerda.

No eixo da defesa é esperada a presença de Rúben Dias e Pepe, apesar de o central luso-brasileiro, de 41 anos, ter manifestado enorme desgaste na última partida, sendo mesmo substituído no prolongamento.

João Palhinha vai estar na posição de médio defensivo, atrás de Vitinha e Bruno Fernandes, enquanto no ataque devem estar Bernardo Silva, na direita, Rafael Leão, na esquerda, e o capitão Cristiano Ronaldo no meio, ainda à procura do primeiro golo no Euro2024.

Do lado gaulês, a principal figura é o avançado Kylian Mbappé, 'mascarado' desde a primeira partida na competição depois de sofrer uma fratura no nariz. Além do dianteiro que vai reforçar o Real Madrid, a França apresenta um 'arsenal ofensivo' de respeito, com jogadores como Griezmann, Thuram ou Kolo Muani.

Mas não é só no ataque que os franceses apresentam muitas soluções, elas existem em todos os setores, como os médios Kanté, Tchouaméni, Rabiot ou os defesas Saliba, Koundé ou Theo Hernández, com o selecionador Didier Deschamps a ter ainda várias opções de qualidade no banco.

Esta será a terceira vez consecutiva que as duas seleções se enfrentam em Europeus, uma vez que depois da final de Paris, em 2016, Portugal e França também se defrontaram no Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, então na fase de grupos, com o jogo a terminar com um empate 2-2.

O jogo entre Portugal e França está agendado para sexta-feira, no Volksparkstadion, em Hamburgo, com início marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa).