Opel Corsa furtado no Lugar de Baixo

Uma viatura de marca Opel Corsa, com a matrícula 22-45-MQ, foi furtada na última semana no Caminho da Floricultura, junto à Viaexpresso no Lugar de Baixo, na Ponta do Sol.

O proprietário já apresentou queixa contra desconhecidos na Esquadra da Polícia de Segurança Pública, até porque a situação está a gerar alguma preocupação visto que no interior do carro estaria uma chave de acesso à garagem do Tribunal da Ponto do Sol.

O lesado pede a quem tenha alguma informação para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública.

O furto do veículo gerou sobressalto junto da população da localidade, que pede mais patrulhamento e vigilância na zona circundante à Marina do Lugar de Baixo onde têm ocorrido alguns furtos.