100 inscritos no Curso Intensivo de Português para Lusodescendentes

A cerimónia de abertura oficial da 11.ª Edição do Curso Intensivo de Português para Lusodescendentes está marcada para as 10 horas da próxima terça-feira, dia 2 de Julho, na Reitoria do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

A Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) que, em parceria com a Universidade da Madeira (UMa), promove o curso com o tema ‘Língua, Literatura e Cultura Madeirense’, revelou hoje que, em 2024, registou-se um número recorde de 100 inscrições.

Relativamente à sua proveniência, os inscritos são: lusodescendentes residentes na Região, mas também muitos descendentes de madeirenses que residem no estrangeiro, nomeadamente: na Venezuela, em Trinidad e Tobago, na Bélgica, no Chile, nos Estados Unidos da América, na África do Sul, no Brasil e em Espanha.

Face ao grande interesse registado este ano, para além do curso em formato presencial que começa a 2 de Julho, e que conta com 25 formandos, a DRCCE prevê criar um curso on-line, "para poder chegar ao maior número de lusodescendentes possível, divulgando assim, a Língua de Camões e a cultura madeirense".