Bonnie Tyler vem cantar às Festas de São Vicente ou será uma sósia?

Depois de ter sido anunciado pelo DIÁRIO que Bonnie Tyler seria cabeça-de-cartaz das Festas de São Vicente, alguns leitores colocaram em dúvida se de facto a artista inglesa actuaria no arraial popular nortenho ou se seria mais um tributo ou uma sósia que estaria em cima de palco.

A desconfiança de que será Bonnie Tyler tem gerado intensa discussão nas redes sociais, incluindo na própria página do Facebook do município, mas não só. O DIÁRIO tem sido contactado pelos seus leitores no sentido de aferir se será mesmo Bonnie Tyler e se, se confirma que a cantora vem mesmo ao município do norte?

Tudo muito por causa da projecção mediática que tem o que motivou o mesmo grau de proporção de incredulidade dos fãs ao ponto de alguns chegarem a entrar no site oficial da cantora numa tentativa de verificar se o espectáculo, previsto para São Vicente, no dia 22 de Agosto, constava na agenda.

E a desconfiança aumentou porque de facto não consta esse concerto no plano de digressão que está a fazer pela Europa no qual tem previsto dois concertos em Lisboa e no Porto, a 30 de Outubro e 1 de Novembro, respectivamente.

Apesar da agenda estar repleta de concertos todos com entrada paga, que vão desde aa Alemanha, Suíça, Reino Unido, Nova Zelândia, Luxemburgo, Polónia, Espanha, Escócia, Bélgica, Irlanda e Portugal, nada consta que São Vicente também está no tour de Bonnie Tyler. Daí que suspense continue a crescer.

Mas será que o concerto será proporcionado por uma sósia? “É alguém a cantar as músicas da Bonnie”, como chegou comentar em jeito de suspeita na página da rede social da autarquia. Ora, para aferir da veracidade, o DIÁRIO sabe que neste momento a cantora já foi contactada pela organização para que envie uma mensagem vídeo promocional que servirá para desmistificar dúvidas.

Esta manhã o próprio presidente do município quando confrontado com assunto que corre pelo concelho e arredores, assegurou que está assegurada a vinda de Bonnie Tyler e que não se trata de qualquer sósia ou um tributo à mesma, como acontece por exemplo com outros grupos, nomeadamente os abba.

Bilhetes? Custo?

Este concerto em São Vicente será aberto ao público, no entanto se tivesse que pagar para assistir ao espectáculo em Lisboa ou no Coliseu dos Recreios ou no Coliseu do Porto Ageas, os bilhetes variam entre os 45 e os 80 euros, portanto se é daqueles gosta do timbre e das músicas de Tyler, o melhor mesmo será aproveitar a benesse que o município oferece para um espectáculo de sensivelmente 90 minutos tendo como pano de fundo a encosta vicentina.

A diva

Com 73 anos regista uma carreira que abrange mais de quatro décadas, conquistando milhões de fãs em todo o mundo com sua voz poderosa e mega êxitos musicais intemporais. O seu impacto na música pop e rock é indiscutível, e o seu legado continua a inspirar novas gerações de artistas que sabem de cor as letras das suas músicas.

Será certamente uma noite de pura emoção e nostalgia onde não faltarão a magia de grandes êxitos inesquecíveis como ‘Total eclipse of the heart’, ‘Holding out for a hero’ e ‘It’s a Heartache’, entre tantos outros que marcaram gerações.

Um concerto que a organização está convicta de ser um dos mais vibrantes e inesquecíveis a exemplo do que tem acontecido com a presença em edições transactas de outros artistas internacionais, como Paula Fernandes, em 2016, ou com Gippy Kings, em 2023, só para citar alguns dos grupos que já pisaram o palco deste arraial.