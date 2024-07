"As eleições já estão decididas"

Miguel Albuquerque não admite outro cenário que não o próprio na presidência do Governo Regional.

O presidente do Governo, que continua a ser contestado por alguma oposição, inclusive pelo Chega que ameaça votar contra o Programa de Governo com Albuquerque na presidência, sustenta que a sua posição do Governo Regional foi decidida nas eleições Regionais, ou seja, pelo eleitorado que deu ao PSD a maioria. Rejeita por isso que o seu lugar seja discutido nesta fase de negociação do Programa de Governo.

Posição reiterada esta tarde à margem de visita a empresa no Parque Industrial da Cancela.