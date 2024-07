Forças Armadas dos EUA aumentam medidas de segurança nas bases na Europa

As Forças Armadas dos EUA aumentaram as medidas de protecção de segurança nas suas bases na Europa, pedindo aos militares que sejam mais vigilantes, devido a uma combinação de ameaças em toda a região.

O Comando Europeu das Forças Armadas norte-americanas disse num comunicado, no domingo, que "uma variedade de fatores influencia a segurança da comunidade militar dos EUA no estrangeiro".

O aumento do nível de ameaça para a categoria Charlie é o resultado de uma combinação de eventos que ocorrem em toda a Europa, incluindo eleições em França e no Reino Unido, as próximas Olimpíadas e outros grandes eventos desportivos, bem como as guerras em curso na Ucrânia e em Gaza, de acordo com dois relatórios dos EUA.

A categoria Charlie é o segundo nível mais alto de segurança para os militares e é instituída "quando ocorre um incidente ou é recebida informação indicando que é provável alguma forma de acção terrorista ou de direcionamento contra pessoal ou instalações".

Aumentar o nível de ameaça para a categoria Charlie significa que medidas de segurança adicionais serão implementadas nas instalações militares dos EUA, mas cabe ao critério de cada comandante determinar quais são essas medidas.

Esta categoria implica ainda que os militares e as suas famílias que vivem em cada comunidade devem estar mais conscientes do que os rodeia e manter-se discretos.