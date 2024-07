Mariachi e Roni de Melo animam último dia das Festas de São Pedro na Ribeira Brava

Os cinco dias de arraial em honra de São Pedro chegam, hoje, ao fim na Ribeira Brava.

Para encerrar o certame, subiram ao palco da vila (por onde passaram este fim-de-semana Anjos e Diogo Piçarra) os Mariachi e o Roni de Melo.

Pelo meio ainda houve tempo para apoiar a selecção nacional através de um ecrã colocado no palco principal do evento.

Esta festa tradicional, que é uma das primeiras do Verão madeirense, arrancou na passada quinta-feira com o acender das luzes, que adornaram as ruas da Ribeira Brava para receber, no dia seguinte, as tradicionais marchas populares. “Uma tradição que ainda perdura no tempo e para o qual as pessoas e as associações dedicam muito do seu tempo”, salienta Ricardo Nascimento.