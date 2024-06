Festas de São João de 2025 no Porto Santo serão de 14 a 24 de Junho

As maiores festas da Ilha Dourada receberam este ano cerca de uma centena de artistas locais regionais e nacionais durante 10 dias, divididos entre 3 palcos, Com hotéis e viagens de barco e avião lotados, este formato de quase duas semanas de festa é um sucesso e abre a janela de negócio do comércio para todos na ilha.

Ora, esta quarta-feira, a autarquia do Porto Santo acaba de anunciar as datas das Festas de São João em 2025, que se realizam de 14 a 24 de Junho.

