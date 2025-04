Turista sofre acidente no percurso do Caldeirão Verde

Uma mulher de nacionalidade polaca, de 48 anos, sofreu no início desta tarde um acidente enquanto percorria a Levada do Caldeirão Verde

A mulher bateu com a cabeça num dos túneis do percurso acabando por ficar com uma ferida.

Alertados pelas 12h30, os Bombeiros Voluntários de Santana deslocaram-se para o local com três veículos - uma ambulância e dois carros de apoio - e sete elementos.

Após ter sido resgatada, foi transportada para uma unidade hospitalar.