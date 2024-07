Caniço celebra Festa de Nossa Senhora da Mãe de Deus

A festa em honra de Nossa Senhora da Mãe de Deus realiza-se entre 12 e 15 de Julho no sítio da Mãe de Deus, no Caniço.

As novenas que antecedem a festa irão decorrer entre os dias 6 e 12 de Julho, às 20 horas na respectiva Capela da Mãe de Deus e serão cantadas pelos grupos corais da Paróquia da Assomada.

A missa da vigília, terá lugar no dia 13 de Julho, pelas 20 horas, ficando a homília a cargo do padre José Alberto Gomes Vicente.

Por sua vez, no dia 14 de Julho, a festa em honra da padroeira, terá início às 17 horas, com celebração da Eucaristia cuja homília ficará a cargo do cónego Vítor Gomes, seguida de procissão, acompanhada pela Banda Filarmónica do Caniço e Eiras.

De salientar ainda que o cartaz da festa contará com artistas regionais, prevendo-se muita animação, também com as típicas barracas de comes e bebes. Nesse sentido, os Montereal Band têm actuação marcada para o primeiro dia, 12 de Julho. No dia seguinte, a animação ficará a cargo de João Vinagre e a sua banda.

Já para o dia em que se celebra a padroeira, o recinto da festa será palco para a actuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha e dos Banda Fixe.

Na segunda-feira, 15 de Julho, haverá missa de Acção de Graças, às 20 horas, e para encerrar o cartaz das festividades, sobem ao palco os Galáxia.